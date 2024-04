Poseł Adam Szłapka może odpowiedzieć za potrącenie rowerzystki

– Zrzeknę się immunitetu, jak tylko sprawa trafi do Sejmu. Nie da się tego zrobić niestety wcześniej ze względów formalnych – mówi dzisiaj „Rzeczpospolitej” minister Adam Szłapka (wstępnie zadeklarował to, kiedy sprawa nabrała rozgłosu).

Policjantka nie rozpoznała posła

A odbiła się echem dlatego, że Szłapka początkowo nie przyznawał się, że jest parlamentarzystą i że chroni go immunitet – przemilczał to na miejscu wypadku, a wezwany dwa miesiące później na przesłuchanie, wyjawił to dopiero dopytywany o zawód. Całą sytuację opisała w służbowej notatce przesłuchująca go w czerwcu ubiegłego roku policjantka („Rz” o tym informowała).

Według policjantki Adam Szłapka „dobrowolnie podał wszystkie dane” i podpisał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, po czym miał oświadczyć, że jest „zatrudniony w Sejmie RP”. Dopiero proszony o precyzyjne podanie „oświadczył, że jest posłem RP”. Policjantka przesłuchanie przerwała, zawiadomiła prokuratora. „Przed czynnością nie rozpoznałam mężczyzny jako posła RP” – wskazała. Adam Szłapka w mediach zaprzeczał, by ukrywał swój zawód.

Poseł prawdopodobnie chciał uniknąć rozgłosu i wdrożenia procedury związanej z uchyleniem immunitetu. – Gdyby obrażenia u rowerzystki były lżejsze, skończyłoby się na mandacie. W procedurze mandatowej nikt dokładnie nie pyta o zawód ani o miejsce pracy – mówili nam funkcjonariusze.

Czy Adam Szłapka może stracić mandat posła?

Na postawienie posłowi zarzutów zgodę musi wyrazić Sejm poprzez uchylenie immunitetu bezwzględną większością ustawowej liczby posłów – wcześniej wniosek opiniuje komisja immunitetowa. Ostatecznie decyzja – czy podda go pod głosowanie – należy do marszałka Sejmu.