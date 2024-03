Do tej pory aresztowano osiem osób pod zarzutem udziału w zamachu lub pomaganiu w przygotowaniach. Ale istnieje dużo wątpliwości co do tego, czy złapano właściwe osoby (a przynajmniej część z nich).

Kyryło Budanow: Rosja wiedziała o przygotowaniach do zamachu

– Co najmniej od 15 lutego Rosja wiedziała o przygotowaniach (do zamachu). Powiem więcej, ta informacja wyszła od wydziału wywiadu ugrupowania (Państwa Islamskiego) w Syrii. Stąd ona poszła do Moskwy. I niech teraz (Rosjanie) nie opowiadają bajek, że to wszystko jakoś tak dziwnie nagle się zmaterializowało – odpowiedział w końcu Rosjanom szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow.

Czytaj więcej Polityka Atak pod Moskwą. Macron: Ta grupa próbowała dokonać zamachów we Francji Grupa, która prawdopodobnie stoi za zamachem na Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, próbowała ostatnio dokonać kilku ataków na terenie Francji - powiedział prezydent tego kraju Emmanuel Macron.

Wcześniej, sugerując związki Budanowa z zamachem, szef rosyjskiej FSB nazwał go „prawomocnym celem dla rosyjskiej armii”.

Obecnie generał nie powiedział, dlaczego Moskwa zbagatelizowała informacje.