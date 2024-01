W 2017 roku prezydent nie odesłał do TK budżetu przyjętego bez udziału 224 posłów

Politycy PO przypominają, że w grudniu 2016 roku budżet przyjęto w warunkach, w których posłowie opozycji nie mogli oddać głosu — i wówczas prezydent Andrzej Duda podpisał go nie odsyłając go do TK