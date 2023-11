Były szef włoskiej mafii oddaje władzom wyspę w Dubaju w nadziei na skrócenie wyroku

- To jasne, że Imperiale chce zmniejszenia kary - powiedział prokurator Maurizio De Marco. - Oceniamy wiarygodność jego zeznań, ale wydaje się, że nie ma wątpliwości co do ich autentyczności - dodał.

Imperiale rozpoczął swoją karierę przestępczą w kawiarni w Amsterdamie sprzedając marihuanę i uważa się, że był przywódcą kartelu narkotykowego, wraz z byłym najbardziej poszukiwanym przestępcą w Holandii, Ridouanem Taghi, znanym irlandzkim szefem gangu Danielem Kinahanem i bośniackim handlarzem narkotyków Edinem Gačaninem.

Daniel Kinahan, jego ojciec Christopher i brat Christopher Jr wciąż pozostają na wolności, mimo że za ich głowy wyznaczono nagrodę w wysokości 5 mln dolarów.

Raffaele Imperiale - szef jednego z największych karteli narkotykowych na świecie

Włoskie władze uważają grupę Imperiale za jeden z 50 największych karteli narkotykowych na świecie, posiadający monopol na peruwiańską kokainę.

Imperiale, który cieszył się wystawnym stylem życia w Dubaju, zyskał przydomek "szefa Van Gogha", ponieważ posiadał dwa skradzione, cenne obrazy holenderskiego artysty.

Aby zademonstrować swoją gotowość do bycia informatorem, Imperiale zwrócił obrazy władzom. Jego informacje doprowadziły do odzyskania i zwrotu obrazów, Plaża w Scheveningen podczas sztormowej pogody (1882) i Kongregacja opuszczająca kościół reformowany w Nuenen (1884), do Muzeum Van Gogha w Amsterdamie.