W Paryżu na domach żydowskich rodzin namalowano gwiazdy Dawida

Francuska premier Elisabeth Borne potępiła "nikczemne czyny", zapewniając, że nie pozostaną one bezkarne.

Gwiazdy Dawida pojawiły się na elewacjach kilku budynków w południowej części Paryża. Podobne symbole nieznani sprawcy namalowali na przedmieściach stolicy, w tym Vanves, Fontenay-aux-Roses i Aubervilliers.

W pobliskim mieście Saint-Ouen towarzyszyły im napisy takie jak "Palestyna zwycięży".

- Od czasu ataku Hamasu na Izrael przeprowadzonego 7 października, francuskie władze odnotowały 857 aktów antysemityzmu - powiedział we wtorek minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. - To tyle samo aktów antysemityzmu w ciągu trzech tygodni, ile miało miejsce do tej pory w tym roku - dodał.