Ktoś powalił jedno z najsłynniejszych drzew w Wielkiej Brytanii. Nie ma już Drzewa Robin Hooda

Anna Charlton, która prowadzi firmę turystyczną na terenie Parku Narodowego Northumberland stwierdziła, że drzewo było "symbolem".

- Łkam. To nie jest zwykły wandalizm, to atak na przyrodę – powiedziała. - To okropny, okropny dzień. Jestem zdruzgotana - stwierdziła.