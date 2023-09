Skazana za zabicie męża chciała wypłaty z jego polisy na życie. Sąd zdecydował

Żona zamordowała męża, by zdobyć pieniądze z jego polisy

Lee zamordowała męża wraz z kochankiem m.in. po to, by uzyskać wypłatę pieniędzy z jego polisy na życie.



39-latek, który nie umiał pływać, skoczył do wody z wysokiego na cztery metry klifu, po tym jak kochankowie mieli go do tego nakłonić



Sędzia skazując kochanków na więzienie stwierdził, że dokonali oni zbrodni "bez skruchy". Mężczyzna miał utonąć w rzece - kochankowie mieli zmanipulować go, by w niej zanurkował, a następnie nie udzielili mu pomocy. Do zabójstwa miało dojść na cztery godziny przed wygaśnięciem jego polisy na życie.



39-latek, który nie umiał pływać, skoczył do wody z wysokiego na cztery metry klifu, po tym jak Lee i Cho mieli go do tego skłonić.



Prokuratura orzekła, że Lee miała pełną kontrolę nad życiem ofiary od momentu ślubu w marcu 2017 roku.



Lee i Cho, przed zabójstwem męża kobiety, mieli próbować go otruć.