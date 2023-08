– Zatrzymani kradli w biały dzień do 10 pojazdów tygodniowo. Głównie marek japońskich i koreańskich, które od razu trafiały do dziupli koło Wołomina, gdzie je demontowano – mówi Marczak.

Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, zauważa: – Po ulicach jeździ mnóstwo samochodów dobrych marek, na rynku jest więc popyt na części zamienne. Świat przestępczy to wykorzystuje – ocenia. Do czerwca 906 podejrzanym postawiono zarzuty, 100 trafiło do aresztu.

Jak się nie dać złodziejom?

– Wyposażyć auto w jak najwięcej zabezpieczeń, w tym w immobilizery, ale i w tradycyjne, mechaniczne blokady, które działają na złodziei zniechęcająco – radzą policjanci.