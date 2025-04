To bodaj pierwszy przypadek karalnego przygotowania do zabójstwa. Mężczyzna wziął bańkę z paliwem, maczetę, siekierę oraz pałkę, zapakował je do plecaka, wsiadł na rower i oświadczył, że jedzie zabić byłą żonę. Zawczasu został zatrzymany przez policję.

Reklama

Przepis o karalnym przygotowaniu do zabójstwa obowiązuje od 1 października 2023 r.

Zdarzenie opisała komenda powiatowa policji w Bytowie w komunikacie z 31 marca 2025 r.: „Gdy dowiedział się o zakończonej sprawie rozwodowej, zdenerwowany napełnił bańkę paliwem i zapakował do plecaka z maczetą, siekierą oraz pałką. Następnie wsiadł na rower, przekazując, że jedzie podpalić i… zabić żonę. Powiadomieni o brutalnych zamiarach mężczyzny policjanci zatrzymali 44-latka, zanim zdążył dotrzeć do celu. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet do piętnastu lat więzienia”.

Przepis o karalnym przygotowaniu do zabójstwa obowiązuje od 1 października 2023 r. i znajduje się w art. 148 § 5 k.k.: „kto czyni przygotowania” do zabójstwa, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Mamy tu do czynienia z szeroką (całkowitą) penalizacją przygotowania. Kodeks karny nie zawęża odpowiedzialności karnej za tę fazę przestępstwa, wręcz przeciwnie – wskazuje w sposób najbardziej ogólny na „czynienie przygotowań”. Oznacza to, że karalne są wszelkie celowe działania przygotowujące sprawcę do popełnienia przestępstwa.

Alternatywnym sposobem typizacji przygotowania w polskim systemie prawa karnego jest wskazywanie wybranych działań sprawcy, które mają podlegać karze. Wąska (niecałkowita) penalizacja przygotowania jest przewidziana np. w art. 200a k.k., opisującym tzw. grooming: sprawca nagabuje dziecko przez internet, zmierzając do spotkania z nim i skrzywdzenia go w aspekcie seksualnym. Art. 200a ogranicza odpowiedzialność sprawcy do działań podejmowanych online. Nie są karalne wszystkie czynności przygotowawcze do przestępstwa pedofilskiego. Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, jeśli sprawca nagabuje dziecko w rozmowie na żywo, a nie przez internet, jego działania nie stanowią karalnego przygotowania.