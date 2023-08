Jak naciągano w klubach go-go w Polsce. Kolejne 20 osób z zarzutami

Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu zatrzymali kolejnych 20 osób ze zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających pieniądze od klientów nocnych klubów go-go.

Przestępstwa w sieci klubów go-go: Klienci naciągani na pożyczki

Przestępcza działalność polegała na pozorowaniu legalnej działalności w ramach założonej i prowadzonej sieci klubów „go-go”, funkcjonujących poprzednio pod wspólną nazwą Cocomo – twierdzi prokuratura.

„Część byłych pracowników tej sieci stworzyła następnie konkurencyjne kluby, bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach i kopiując w zasadzie całą strukturę organizacyjną klubów. W ramach tej nowej struktury powstało chociażby centrum monitoringu, którego mechanizm działania był taki sam, i polegał na udzielaniu wsparcia, pomocy w popełnianiu na szkodę klientów oszustw i rozbojów, a następnie chronienia pracowników klubów poprzez przesyłanie organom ścigania sfabrykowanego zapisu monitoringu” - opisuje mechanizm działania komunikat Prokuratury Krajowej.

Czytaj więcej Przestępczość Oszustwa i tajemniczy zgon w klubach go-go Upijali klientów do nieprzytomności wzmocnionym alkoholem i okradali. Jest 90 poszkodowanych. Jeden z nich, Brytyjczyk, nie przeżył, jego zgon bada prokuratura.

W rzeczywistości grupy były nastawione na oszukiwanie klientów klubów - doprowadzanie ich do stanu nieprzytomności, w którym nieświadomi nie byli w stanie ocenić otaczającej ich rzeczywistości i reagować na działania nastawione na przejmowanie ich majątku. Następnie sprawcy przywłaszczali sobie pieniądze klientów - oraz oszukiwali ich wprowadzając ich w błąd przy transakcjach płatniczych.