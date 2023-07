Trzy strzelaniny w USA przed Dniem Niepodległości: 10 zabitych, 38 rannych

Strzelaniny miały miejsce w Filadelfii, Baltimore i Forth Worth.

USA: 340 masowe strzelaniny w 2023 roku

W Forth Worth (Teksas) trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych po festynie zorganizowanym w związku z Dniem Niepodległości - poinformowała policja.



Z kolei w poniedziałek wieczorem, w strzelaninie do której doszło w Filadelfii, pięć osób zginęło a dwie zostały ranne - ranni to dwuletni chłopiec i 13-latek. Sprawca strzelaniny, w kamizelce kuloodpornej, otworzył ogień do nieznanych sobie osób z karabinu półautomatycznego AR-15.

Z kolei w nocy z niedzielę na poniedziałek dwie osoby zginęły, a 28 zostało rannych (połowa to dzieci) po otwarciu ognia do uczestników przyjęcia zorganizowanego pod gołym niebem w Baltimore.