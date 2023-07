USA: Strzelanina w Filadelfii. Cztery osoby nie żyją

Rzecznik Departamentu Policji w Filadelfii potwierdził w e-mailu do agencji Reutera, że "są liczne ofiary strzelaniny", ale nie podał dokładnej liczby zabitych i rannych.

Reklama

Filadelfia: Kiedy doszło do strzelaniny?

Do strzelaniny doszło wieczorem. Ok. 20:40 czasu lokalnego, 10 minut po tym jak padły pierwsze strzały, policjanci natknęli się na podejrzanego mężczyznę w kamizelce taktycznej. W alejce niedaleko miejsca zatrzymania znaleziono strzelbę i pistolet - podaje "The Philadelphia Inquirer".

Czytaj więcej Przestępczość Strzelanina w mieście w USA. Wiele ofiar, wśród rannych policjanci Co najmniej cztery osoby, w tym sprawca, zginęły w strzelaninie w mieście Farmington w stanie Nowy Meksyk w USA. Potwierdziły się doniesienia, że ranni zostali dwaj policjanci.

Zarówno "The Philadelphia Inquirer", jak i lokalna telewizja WPVI informują, że dwie postrzelone osoby były niepełnoletnie, ale nie jest jasne czy zostały ranne czy znajdują się wśród ofiar śmiertelnych.



Szczegóły strzelaniny, do której doszło w przededniu obchodów Dnia Niepodległości w USA nie są znane. Do strzelaniny miało dojść w południowo zachodniej części Filadelfii, w dzielnicy Kingsessing.