Zabójstwo 27-letniej Anastazji w Grecji: Zeznania złoży główny podejrzany

Telewizja ERT podała, że 32-latek ma zeznać, iż po spotkaniu z Anastazją w ubiegły poniedziałek zabrał ją do domu. Tam Anastazja miała spędzić z nim pewien czas, obydwoje wypili parę piw, po czym opuściła jego dom. 32-latek miał wyjść razem z nią do - jak twierdziła - miejsca w którym miała spotkać się ze swoim partnerem z Polski. Anastazja miała do niego zadzwonić i poprosić, by po nuą przyjechał.

Z kolei pakistański współlokator 32-latka miał zeznać, że tak właśnie wyglądała cała sytuacja. Współlokator miał też zeznać, że nie wiedział, iż obywatel Bangladeszu kupił bilet do Włoch, z zamiarem opuszczenia Grecji.

Zabójstwo Aleksandry Rubińskiej w Grecji: Co badają śledczy

32-latek został aresztowany pod zarzutem uprowadzenia Anastazji. Niewykluczone, że usłyszy dodatkowe zarzuty.



Praca śledczych skupia się obecnie na uzyskaniu wyników toksykologii i histologii, co może ujawnić tożsamość zabójcy dziewczyny.