Zabójstwo 27-letniej Anastazji w Grecji, na Kos: Nowe fakty ws. 32-letniego podejrzanego z Bangladeszu

Mężczyzna przyznał, że uprawiał seks z 27-letnią Anastazją, która miała przyjść do niego, jak mówił, by kupić haszysz. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kobieta wchodzi do domu 32-latka, ale nie widać, jak go opuszcza.

Pod lupą śledczych znalazł się też pakistański współlokator 32-latka.



32-latek z Bangladeszu twierdzi, że po odbyciu stosunku z Anastazją zabrał ją w miejsce, w którym odebrać miał ją partner. Policjanci nie znaleźli jednak żadnych dowodów ani świadków, że dziewczyna rzeczywiście tam była.



Zabójstwo Anastazji Rubińskiej na Kos: Podejrzany "w panice wybiegł z domu"

Według śledczych podejrzany mógł wynieść Anastazję przez tylne drzwi, czego nie uchwyciłaby kamera monitoringu. Mógł korzystać przy tym z czyjejś pomocy.