Zabójstwo 27-letniej Polki w Grecji. Nowe fakty. Partner Anastazji z Wrocławia wraca do Polski

Według informacji zebranych przez policję Anastazja miała przekazywać partnerowi, że się boi, że coś jest nie tak i że nie czuje się komfortowo w domu 32-latka, w którym miała przebywać przed śmiercią, na co wskazuje znaleziony tam materiał genetyczny.

Głównym podejrzanym w sprawie jest 32-letni obywatel Bangladeszu

Śledczy twierdzą też, że podejrzany przyznał się do stosunku seksualnego z Anastazją. Miał zeznać także, że kobieta przyszła do jego domu, by kupić haszysz.



Ciało Anastazji znaleziono w niedzielę po południu, po kilku dniach poszukiwań.



Dom 32-latka z Bangladeszu znajduje się kilometr od miejsca znalezienia ciała Anastazji.