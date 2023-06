Afganistan: Ktoś truje dzieci w wieku szkolnym, głównie dziewczęta

Edukacja dziewcząt stała się kwestią sporną w Afganistanie od czasu przejęcia kraju przez talibów w 2021 r., kiedy to ugrupowanie przystąpiło do odbierania kobietom przyznanych im we wcześniejszych latach swobód i wykluczania ich z życia publicznego. Niektóre z ograniczeń dotyczyły edukacji i uniemożliwiły uczennicom powrót do szkół średnich i uniwersytetów, pozbawiając całe pokolenie możliwości zdobycia wykształcenia ponadpodstawowego. Jak donosi agencja informacyjna Reuters, w wyniku międzynarodowych nacisków, talibowie utrzymali szkoły podstawowe otwarte dla dziewcząt do około 12 roku życia.

Czytaj więcej Polityka Afganistan. Talibowie zakazali kobietom pracy w ONZ. Organizacja reaguje Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła przegląd swoich operacji w Afganistanie. Po tym, jak talibowie zabronili pracy kobietom, ONZ poprosiła cały personel afgański, aby nie przychodził do pracy przynajmniej do 5 maja.

Kilka ataków z użyciem trucizny na uczennice miało już miejsce za rządów cieszącej się poparciem Zachodu administracji w Afganistanie. W 2012 r. ponad 170 kobiet i dziewcząt zostało hospitalizowanych po wypiciu zatrutej wody ze studni w szkole. Lokalni urzędnicy obwinili za te akty ekstremistów sprzeciwiających się edukacji kobiet.

Represje talibów wobec kobiet powinny zostać zbadane jako zbrodnia przeciwko ludzkości – uważają obrońcy praw człowieka.

Kilka miesięcy temu do fali zatruć uczennic doszło w różnych częściach Iranu.