Kasjerka z CBA zatrzymana. Trafiła do Aresztu Śledczego na Grochowie

Sąd apelacyjny uznał te argumenty – w lipcu 2021 r. uwzględnił zażalenie prokuratora i skorygował decyzję sądu okręgowego.

– Postanowieniem z dnia 13.07.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił: zmienić zaskarżone postanowienie w części dotyczącej K.G. w ten sposób, że na podstawie art. 275 § 1 k.p.k. zastosować dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce policji dwa razy w miesiącu oraz na podstawie art. 277 § 1 k.p.k. – zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy albo zakazem jego wydania – odpowiada nam Arkadiusz Ziarko, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zatem już od lipca 2021 r. skazana musiała dwa razy w miesiącu meldować się na policji, co pozwalało na w miarę stałe jej monitorowanie. Sąd okręgowy dopiero prawie rok później wezwał ją do odbycia kary.

CBA bez szkody

Służba, która słabo kontrolowała swoją pracownicę, nie straciła pieniędzy – tylko dlatego, że prokuratura szybko zajęła je na koncie firmy bukmacherskiej STS, w której grał mąż kasjerki, a sąd w wyroku orzekł, że całe 9,2 mln zł musi wrócić do CBA. Spółka złożyła jednak pozew przeciwko Skarbowi Państwa i zamierza walczyć o odzyskanie tych środków.