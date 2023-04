Kanada. Z lotniska w Toronto skradziono złoto warte 20 milionów dolarów

Pewne według dziennika jest tylko jedno: policja nie wierzy, że złoto zostało skradzione w celu finansowania terroryzmu. Gdyby tak było, protokoły przewidywałyby przynajmniej częściowe zamknięcie części lotniska, gdy tylko policja lub funkcjonariusze ochrony dowiedzieli się o napadzie, a tak się nie stało.

Pearson jest oceniane jako jedno z 30 największych lotnisk towarowych na świecie z trzema głównymi obiektami cargo - Cargo North, Cargo East i Cargo West i ponad 240 bramami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych.

Lotnisko obsługuje 45 proc. całego lotniczego ruchu towarowego w Kanadzie,

To nie pierwszy poważny napad, który miał miejsce w Pearson. W 1952 roku wysłano do Montrealu dziesięć skrzyń ze złotem, ale pojawiły się tylko cztery. Wartość tego napadu wynosiła wówczas od 215 000 do 330 000 dolarów, to obecnie ponad 3 miliony dolarów.