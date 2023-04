Ewakuacja premiera Japonii. W jego stronę rzucono niebezpieczny przedmiot

Selfie w malowniczym Portofino? Tego lata to kosztuje 1300 złotych

Burmistrz Portofino wprowadził zakaz zatrzymywania się w niektórych miejscach tej miejscowości. Turyści chętnie robią sobie tam zdjęcia, co powoduje korki. Za niedostosowanie się do reguł grożą grzywny sięgające 275 euro (ok. 1300 złotych).