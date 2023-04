USA. Strzelanina w banku. Jest wielu zabitych i rannych

Zastępca komendanta policji z Louisville, Paul Humphrey, powiedział mediom, że napastnik był byłym lub obecnym pracownikiem banku. Dodał, że nie jest jasne, czy sprawca popełnił samobójstwo, czy też został śmiertelnie postrzelony przez policjantów. Z doniesień wynika, że napastnik miał 23 lata.

Do strzelaniny doszło w oddziale Old National Bank położonym w pobliżu stadionu do baseballa w centrum miasta. Policja podała, że funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia ok. godz. 8:30 czasu lokalnego. Policjanci oddali strzały w kierunku napastnika - poinformowano.

CNN podała, powołując się na niewymienionego z nazwiska przedstawiciela federalnych organów ścigania, że przestępca był uzbrojony w samopowtarzalny karabin "w stylu AR-15".

Dziewięć osób rannych w ataku trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, stan jednego z nich jest krytyczny - wynika z informacji podanych przez rzecznika placówki medycznej.