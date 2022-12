Amerykanie próbowali 6 tys. razy wnieść broń palną na pokład samolotu.

Amerykański Zarząd ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA) przewiduje, że do końca roku uniemożliwi wniesienie do bezpiecznych stref na lotniskach łącznie 6 600 sztuk broni. To o ponad 10 proc. więcej niż w 2021 roku.