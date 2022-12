Adam Bielan: Obóz rządzący to nie jest klub towarzyski

- Jeśli ktoś jest od siedmiu lat w rządzie i twierdzi, że ten rząd nie do końca działa ku dobry Polski, to jest to wypowiedź dziwna - komentował wypowiedź Zbigniewa Ziobry europoseł PiS Adam Bielan.