Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili z Grecji, były eurodeputowany Pier Antonio Panzeri z Włoch oraz sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Luca Visentini z Włoch to osoby już zatrzymane w ramach wielkiego śledztwa belgijskiego urzędu antykorupcyjnego. W piątkowy wieczór policja wkroczyła do 16 domów i biur w Brukseli oraz okolicach, i zatrzymała cztery osoby. Równolegle włoscy karabinierzy, dysponując wydanym przez Belgię Europejskim Nakazem Aresztowania, wkroczyli do domów żony i córki Panzeri. Przeszukali posiadłości, a obie kobiety trafiły do aresztu. Poza nimi na liście podejrzanych są także asystenci, w tym jeden, który prywatnie jest partnerem Evy Kaili.

Wszystkich oskarża się o udział w aferze korupcyjnej, której celem była poprawa wizerunku Kataru przed mistrzostwami świata w piłce nożnej. W obliczu medialnej krytyki, która ujawniła nadużycia przy budowie piłkarskiej infrastruktury, naftowy emirat wziął sobie na celownik socjalistycznych polityków i działaczy partii, czy organizacji znanych z obrony praw człowieka. Panzeri po zakończeniu kariery w Parlamencie Europejskim, gdzie kierował podkomisją ds. praw człowieka, założył organizację pozarządową „Fight Impunity”, której celem jest m.in walka o transnarodową sprawiedliwość za łamanie praw człowieka. To on uważany jest za centrum całej katarskiej operacji: poprzez stare kontakty miał próbować korumpować polityków partii socjalistycznej, z czego skuteczne na pewno udało mu się przekupić Evę Kaili. Według belgijskich mediów ojciec Greczynki został zatrzymany z walizką pełną pieniędzy, gdy wychodził z jednego z brukselskich hoteli. A w brukselskim domu Panzeri znaleziono 600 tys. euro w gotówce.

Pier Antonio Panzeri, były eurodeputowany z Włoch Foto: European Union 2018 - Source : EP/ Thierry ROGE

Afera jest rozwojowa, również dzięki informacjom, która policja pozyskuje z przeszukiwanych teraz domów i biur, a także w wyniku przesłuchań. W sobotę doszło do kolejnego aktu w śledztwie — przeszukany został dom socjalistycznego eurodeputowanego Marca Tarabelli z Belgii. Jemu samemu żadnych zarzutów na razie nie postawiono. Wiadomo, że policja dzień wcześniej zapieczętowała biuro jego asystenta. Zatrzymany Luca Visentini od listopada był szef Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych, wcześniej przez wiele lat był sekretarzem generalnym ETUC, czyli europejskiej organizacji związków zawodowych. Po dwóch dniach od zatrzymania w niedzielę został warunkowo zwolniony z aresztu.

Czy to za pieniądze katarskie, czy z innego powodu, ale na pewno śledząc wypowiedzi polityków zamieszanych w tę aferę widać ewolucję ich stanowiska w sprawie mundialu. Eva Kaili niejednokrotnie publicznie chwaliła Katar za postępy w przestrzeganiu praw pracowniczych. Również Marc Tarabella, choć początkowo głośno krytykował przyznanie organizacji mundialu Katarczykom, w ostatnich miesiącach zdecydowanie zmienił zdanie. Przekonywał w swoich publicznych wystąpieniach, jak bardzo zmieniła się sytuacja w tym kraju i jak bezsensowne są jakiekolwiek próby zakłócania tego wielkiego święta piłkarskiego.

Eurodeputowani są chronieni immunitetem, ale Parlament Europejski w pełni współpracuje z belgijskimi organami ścigania. Wysyła swoich przedstawicieli, żeby ci towarzyszyli policji w czasie przeszukań. Eva Kaili już została zawieszona w prawach członka frakcji socjalistycznej w PE.

Akcja belgijskiej policji to pierwsza tego typu afera w historii Parlamentu Europejskiego. Owszem, zdarzało się w przeszłości, że oskarżano eurodeputowanych o nadużycia finansowe, a konkretnie defraudowanie parlamentarnych funduszy przeznaczanych na utrzymanie biur, czy zwrot kosztów podróży, ale nigdy w przeszłości nie było oskarżeń o korupcję przez państwo trzecie.

Anna Słojewska z Brukseli