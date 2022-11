„Zamorduje cię k*. Bo zgłosiłeś sprawę spoofingu” – tak zaczyna się wiadomość, którą poseł Paweł Szramka otrzymał z bramki SMS-owej. Autor groził, że „roz**bie politykowi łeb maczetą” oraz pisał, że go obserwuje. Obwiniał także polityka za to, że zgłosił sprawę spoofingu. W środę SMS o identycznej treści otrzymał także poseł PO Borys Budka.

Atakiem hakerów padła również żona byłego szefa CBA, Pawła Wojtunika. Tuż przed godz. 22.00 ktoś zadzwonił do niej z konkretnego numeru telefonu. Zniekształcony, nieznajomy męski głos w wulgarny sposób groził rodzinie byłego szefa CBA, który przebywa obecnie w Mołdawii, gdzie pracuje jako ekspert ds. walki z korupcją. „Zamordujemy twoją rodzinę, zgwałcimy twoje córki. Twoja rodzina zostanie zamordowana. (...) Jesteś trupem. Spalimy cię w oponie jak murzyni. Jesteś, k..., martwy. Jesteś skończony za to, że nagłaśniałeś sprawę spoofingu i przez ciebie siedziałem. To przez ciebie siedziałem od kwietnia. Zamordujemy twoją rodzinę, zgwałcimy twoje córki" – można było usłyszeć w słuchawce.

Osoba wykonująca połączenia oraz wysyłająca SMS-y do polityków, w tym do Pawła Szramki, próbuje zasugerować, że jest Krzysztofem J., zatrzymanym w kwietniu br. w sprawie głośnych przypadków tzw. spoofingu z początku roku. Mężczyzna przebywa jednak w areszcie. W poniedziałek skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko niemu.

Ataki spoofingowe, które – według prokuratury i policji – inspirował 44-letni informatyk Krzysztof J. dotknęły wcześniej m.in. Pawła Wojtunika oraz posła PO Borysa Budkę i jego żonę. Podejrzany, programista z 20-letnim stażem jako „Diabolo de Vilious”, 1 lutego br. zamieścił na forum „Cebulka” w Darknecie instruktaż wykonania spoofingu telefonicznego i linki do nagrań z kilku ataków – ustaliły policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Prokuratura Regionalna w Warszawie, która chce wątek J. skierować do sądu.

Wcześniej „dzwoniący” podszywali się pod cudze numery i metodą tzw. spoofing caller ID informowali o śmierci bliskich, pożarze w domu czy bombie. Głos był z syntezatora.

Zdaniem policji kluczem do rozwikłania „szajki” jest między innymi ustalenie motywu działania zatrzymanego hakera.