Do tragicznego wypadku doszło w 2019 roku. Obecnie 26-letni Rogel Aguilera-Mederos – Kubańczyk na stałe zamieszkały w Stanach Zjednoczonych – prowadził w dniu zdarzenia zestaw Freightlinera Century Class z naczepą i ładunkiem drewna. Poruszał się po międzynarodowej trasie I-70, gdzie zjeżdżał ze stromego zniesienia. To właśnie wtedy zauważył, że w pojeździe układ hamulcowy stracił swoją skuteczność. W efekcie zestaw rozpędził się do wysokich prędkości, znacznie przekraczając dopuszczalny limit.

Chwilę przed wypadkiem na prędkościomierzu było około 85 mil na godzinę, czyli około 140 km/h. Ciężarówka dosłownie lawirowała pomiędzy innymi pojazdami. Choć kierowcy, na którego twarzy według zeznań świadków było widać przerażenie, do tej pory udało się ominąć większość aut, to wjechał do strefy z ograniczeniem prędkości do 45 mil na godzinę (72 km/h), a następnie dotarł do zatoru, który powstał na skutek wcześniejszej kolizji. Kubańczyk próbował wówczas uciec na pas awaryjny, ale zauważył tam inny zatrzymany zestaw. Z tego względu wrócił na drogę i dosłownie wbił się pomiędzy zatrzymane pojazdy. W efekcie uszkodzonych zostało 28 pojazdów, a część z nich zapaliła się. Cztery osoby poniosły śmierć na miejscu, a dwie kolejne trafiły do szpitala

Prokurator okręgowy hrabstwa Jefferson Alexis King zwrócił się do sędziego o ponownego rozpatrzenie sprawy i skazanie mężczyzny na 20 do 30 lat więzienia. W ocenie śledczych sprawca nie miał zamiaru przestępczego.

Sędzia sądu okręgowego Bruce Jones powiedział podczas ogłoszenia wyroku, że nie nałożyłby tak długiej kary, gdyby nie minimalne kary wymagane przez prawo stanowe.

Podczas procesu prokuratorzy przedstawili dowody, że Aguilera-Mederos, który przewoził ładunek, był niewłaściwie przeszkolony do prowadzenia pojazdu na drogach górskich.

Prokuratorzy nigdy nie twierdzili, że 26-letni kubański imigrant bez przeszłości kryminalnej, był pod wpływem alkoholu lub miał jakiekolwiek wrogie zamiary.

Podczas procesu Aguilera-Mederos płakał prosząc o przebaczenie i złagodzenie kary. - Nigdy nie myślałem o skrzywdzeniu kogokolwiek w całym moim życiu - powiedział.

Sprawa przyciągnęła uwagę całego kraju. Prawie 5 milionów ludzi podpisało internetową petycję wzywającą do ułaskawienia.

Sędzia podczas poniedziałkowego przesłuchania powiedział, że to praktycznie bez precedensu, aby prokuratorzy, a nie obrońcy, starali się o zmniejszenie wyroku. Jones nakazał obu stronom złożyć pisma procesowe i wyznaczył kolejne przesłuchanie na 13 stycznia.