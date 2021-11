Wcześniej usłyszał łącznie sześć zarzutów m.in. kradzieży z włamaniem. Tych przestępstw 31-letni mężczyzna dopuścił się w nocy z piątku na sobotę.

Skradł wówczas m.in. trzy rowery Mai Włoszczowskiej - w tym jeden, na którym wygrała zawody Pucharu Świata w Val di Sole.

Złodziej zabrał je z komórki lokatorskiej budynku w Jeleniej Górze, gdzie mieszka słynna kolarka górska. Tej samej nocy okradziono także komórki innych mieszkańców.

- Złodzieje włamali się do budynku w Jeleniej Górze (Cieplice) i wyłamali drzwi wszystkich komórek lokatorskich. Jedna z nich to moja rowerownia. Rowery niesprzedawalne. Dwa czarne hardtaile: KROSS Level. Jeden ze złotymi zdobieniami – na nim wygrałam Puchar Świata w Val di Sole. Drugi – całkowicie czarny z charakterystyczną sztycą JBG2. Trzeci rower to KROSS Earth (full) – pisała Włoszczowska na Facebooku.

Kolarka prosiła także o pomoc w udostępnianiu informacji. Do akcji włączył się nawet prezydent Andrzej Duda.

Cała sprawa doczekała się szczęśliwego finału. Już w sobotę policja poinformowała o znalezieniu rowerów.

- Policjanci prowadząc czynności w tej sprawie, zarówno procesowe, jak i operacyjne po niespełna 10 godzinach od zgłoszenia zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa, jak również odnaleźli skradzione rowery. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany dopuścił się go w warunkach, tzw. "recydywy". Niewykluczone, że mężczyzna ma na koncie więcej podobnych czynów – informowała podinsp. Edyta Bagrowska z komendy policji w Jeleniej Górze.

Maja Włoszczowska to utytułowana kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross-country.

Jest wciąż jedyną Polką mającą w dorobku medale olimpijskie w kolarstwie. Srebro wywalczyła w Pekinie w 2008 roku, a ten sukces powtórzyła w Rio de Janeiro w 2016.

Swoją karierę zakończyła karierę 2 października zdobyciem srebrnego medalu mistrzostw świata w maratonie MTB na włoskiej wyspie Elba.

Teraz aresztowanemu mężczyźnie grozi za kradzież z włamaniem nawet do dziesięciu lat więzienia.