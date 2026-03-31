Brytyjski koncern Unilever poinformował we wtorek, 31 marca, że jest w trakcie intensywnych rozmów dotyczących potencjalnej fuzji jego działu spożywczego z amerykańską firmą McCormick, znaną z produkcji przypraw czy sosów Cholula. Unilever już od dłuższego czasu dąży do wydzielenia i sprzedaży segmentu żywności, do którego należą takie marki jak Knorr, Hellmann’s, Magnum, Algida, Ben & Jerry’s czy margaryny i produkty do pieczenia Kasia.

Unilever podał szczegóły potencjalnej fuzji z firmą McCormick

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zostanie ustrukturyzowana jako tzw. Reverse Morris Trust (RMT), co oferuje korzyści podatkowe. Unilever wydzieliłby dział żywnościowy, a następnie połączyłby go z firmą McCormick. Oczekuje się, że Unilever i jego akcjonariusze zachowają 65 proc. udziałów w połączonym podmiocie – poinformował koncern.

Analitycy Barclays wycenili biznes spożywczy Unilevera na kwotę od 28 mld euro (32,10 mld dolarów) do 31 miliardów euro, wliczając zadłużenie. W połączeniu z kapitalizacją rynkową McCormick wynoszącą 14,2 mld dolarów oraz wspomnianym przez Unilever komponentem gotówkowym w wysokości 15,7 mld dolarów, może powstać nowa spółka o wartości ponad 60 mld dolarów.

Prezes Unilevera Fernando Fernandez, który przejął kierownictwo nad koncernem w marcu 2025 roku, realizuje plan wyodrębnienia działu żywności, by skupić się na najszybciej rosnących sektorach: urody, higieny osobistej i artykułów gospodarstwa domowego. W ubiegłym roku gigant sfinalizował wydzielenie wartego miliardy euro biznesu lodowego, obejmującego marki takie jak Ben & Jerry’s i Magnum.

W 2025 roku biznes spożywczy Unilevera odpowiadał za około jedną czwartą całkowitej sprzedaży – wygenerował ponad 14,91 mld dolarów. Rósł on jednak wolniej niż cała grupa i zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z odwrotu konsumentów od żywności przetworzonej.