Butelka ma obudowę z kartonu, w środku folię z polipropylenu (podobnie jak popularne już 3-litrowe kartony z winem BIB, bags-in-box), a zamiast korka ma nakrętkę. Waży zaledwie 82 gramy wobec 400-500 g szklanej butelki. Nadaje się całkowicie do ponownego użycia materiałów, z jakich powstała. Dodatkowo ta butelka zmniejsza ślad węglowy branży winiarskiej, wynoszący 40 proc. w związku z produkcją butelek.

– Korzyści wynikają z produkcji nowego rodzaju opakowania, wymagającej mniej energii i wody niż przy wytwarzaniu szklanych butelek. Ślad węglowy zmaleje sześciokrotnie, a tradycyjna paleta z winem będzie ważyć 400 kg, a nie 700 kg – przedstawił zalety butelki Thomas de La Garde, prezes i założyciel firmy Somewhere w Prowansji, dystrybutora nowej butelki we Francji.

– Kartonowe butelki są na razie droższe od szklanych, bo powstają w Wielkiej Brytanii, ale jeśli będzie na nie popyt i ruszy ich produkcja we Francji, to różnica w cenie może zmaleć do 20 eurocentów – dodał szef firmy dystrybucyjnej.

Wina w kartonowych butelkach

Wina w nowym opakowaniu pokazały wspólnie na paryskim salonie trzy domeny: La Bouysse z regionu Corbieres, Chateau Saint-Esprit z Prowansji i Chateau Malijay (Cotes du Rhone). Pierwszą, rodzinną 40-hektarową winnicę prowadzi Martine Pages z bratem. Kobieta jest przekonana do nowego rozwiązania eliminującego szklane butelki. – To ryzykowne posunięcie, ale może dużo dać – powiedziała dziennikowi „La Tribune”. Kartonowe butelki będą stosowanie do win do szybkiego spożywania, ich leżakowanie nie może przekraczać 14 miesięcy, podobnie jak w przypadku BIB. Pierwsze wina IGP Aude Hauterive z Corbieres będą proponowane w butelkach o trzech kolorach, w cenie po 4,50 euro wobec 3,80 w szklanej butelce. Firma zamierza zacząć sprzedaż wina w kartonowych butelkach od krajów skandynawskich, bardzo wyczulonych na kwestie dotyczące środowiska.