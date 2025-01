Maleje sprzedaż szampana, bo nie ma czego świętować

Organizacja o pełnej nazwie Międzyzawodowy Komitet Wina Szampańskiego (CIVC), założona w 1941 r zrzesza właścicieli winnic-producentów, pośredników kupujących owoce i produkujących wino, znane marki, spółdzielnie winiarskie i branżowe związki zawodowe. Zajmuje się organizacją i kontrolą produkcji (gwarancja jakości i wizerunku szampanów), ich dystrybucją i promocją, ochroną środowiska, prowadzi też badania naukowe.

Dla winiarzy to był najgorszy rok dekady

Według niej był to najgorszy rok w ostatniej dekadzie. W ciągu 4 lat poprzedzających lata pandemii do handlu trafiało po ponad 300 tys. butelek rocznie (312-302 mln), do spadku do 297 mln i 244 mln doszło w latach 2019-20. Po pandemii nastąpił w latach 2020-21 skok do 320 i 325 mln, ale ostatnie dwa lata to ponowny spadek – do 299 i 271 mln butelek.

W ubiegłym roku eksport szampana zmalał o 10,8 proc. do 153,2 mln butelek. Na rynku francuskim sprzedaż tego wina zmalała o 7,2 proc., do 118,2 mln butelek. Zdaniem CIVC, jest to odbicie „ponurej sytuacji politycznej i gospodarczej”, a jedyną pociechą jest udział eksportu 56,4 proc. „wyraźnie większy od sprzedaży na rynku wewnętrznym, co potwierdza zmianę tendencji obserwowaną od kilku lat”.