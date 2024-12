Rolnictwo naprawi świat? Kredyty węglowe zdobywają rynek

I tu niespodzianka, ważne zmiany mogą być z pozoru niepozorne. - W ciągu ostatnich 2-3 lat w branży nie pojawiły się radykalnie nowe pomysły, ale niektóre innowacyjne rozwiązania ciekawie się rozwinęły. Szczególnie atrakcyjne zaczyna być rolnictwo regeneratywne, które jeszcze trzy lata było postrzegane przez wielu uczestników branży jako zagadnienie o marginalnym znaczeniu. Tymczasem obecnie obserwujemy coraz więcej dużych przedsiębiorstw spożywczych, angażujących się w projekty pilotażowe wspólnie z wybranymi grupami rolników – ocenia Prof. Krzysztof Klincewicz z wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli się przyjmie na szerszą skalę, rolnictwo regeneratywne ma sporo zalet. Polega to na nowym-starym sposobie zarobkowania. Firmy, które potrzebują zmniejszyć swój ślad węglowy wykupują tzw. kredyty węglowe u firm pośredniczących. - Zakup kredytów węglowych to coś więcej niż inwestycja w neutralność klimatyczną. To realna płatność, która trafia do polskiego rolnika, kompensując koszty związane z wdrażaniem regeneratywnych praktyk – takich jak wzbogacanie gleby czy ograniczanie emisji. Każda tona CO2 usunięta z atmosfery to efekt pracy rolników, którzy często ponoszą wysokie koszty, by zmienić swoje gospodarstwa na bardziej zrównoważone. Dzięki temu sektor energetyczny nie tylko przyspiesza swoją transformację, ale także wspiera tych, którzy odgrywają kluczową rolę w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości – mówi Eryk Frontczak, szef ds. rolnictwa węglowego w HeavyFinance.

Kredyt węglowy to nie umowa finansowa, a umowna jednostka, oznaczająca jedną tonę dwutlenku węgla pochłoniętą dzięki różnym praktykom rolniczym, uprawom roślin lub drzew. Firmy pośredniczące płacą rolnikom za tego rodzaju działania, rolnicy mają dodatkowe źródło dochodu, co też dodatkowo dowartościowuje ich oddziaływanie na środowisko. Jedynym ryzykiem, jakie można tu dostrzec, jest możliwość greenwashingu dla dużych firm, które mogą ulec pokusie, by nie zmienić swoich praktyk obciążających środowisko, a zmieniać swoje wyniki jedynie dzięki opłacaniu kredytów węglowych u innych. Ale jednak i tak – zarówno biznes jak i rolnicy patrzą na to zjawisko z zainteresowaniem.

Ekspert zapytany o nie tyle ciekawy, co ważny jego zdaniem nowy trend, wskazuje na sam proces produkcji żywności – firmy dużo energii wkładają obecnie w cyfryzację procesów, w zapewnianie wyższych standardów produkcji i zastępowanie składników lepszymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska i korzystnymi dla zdrowia konsumentów. - Takie zmiany są zwykle trudne do zaobserwowania przez kupujących, mogą nie wydawać się spektakularnymi innowacjami, choć w rzeczywistości to właśnie one napędzają rozwój innowacyjny branży rolno-spożywczej i warto o nich pisać, bo są szczególnie korzystne dla konsumentów i sprawiają, że polska żywność robi się zdecydowanie lepsza. Chyba największym osiągnięciem naszego rynku jest to, że on się po prostu cywilizuje – podsumowuje prof. Krzysztof Klincewicz.