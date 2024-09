Chińska konkurencja na rynku

Zmiana klimatu jest dodatkową przeszkodą dla sektora kimchi w Korei, bo już ma on do czynienia z konkurencją tańszego importu tej potrawy z Chin, serwowanej najczęściej w restauracjach. Najnowsze dane koreańskich władz celnych wskazują, że import kimchi do końca czerwca zwiększył się w tym roku o 6,9 proc. do 98,5 mln dolarów, niemal w całości pochodził z Chin i był największy w historii.

Dotychczas rząd w Seulu korzystał z magazynowania kapusty na dużą skalę w warunkach kontroli temperatury, aby nie dochodziło do skoków cen i braków na rynku. Naukowcy starają się wyhodować nowe odmiany, które będą rozwijać się w wyższych temperaturach, odporniejsze na duże wahania opadów i na różne plagi.

Ale rolnicy tacy jak 71-letni Kim Si-gap, który całe życie pracował przy uprawie kapisty we wschodnim regionie Gangneung, obawiają się, że te nowe odmiany będą droższe w uprawie i nie będą mieć właściwego smaku. - Kiedy pojawiają się informacje, że nadejdą takie czasy w Korei, że nie będziemy mogli już uprawiać kapusty, jest to dla nas szok i jednocześnie wielki smutek. Kimchi nie może zabraknąć na naszym stole. To co zrobimy, gdy to się stanie? - zastanawia się w relacji Reutera.