Ograniczenie wpływu na środowisko, dążenie do zero waste, skupienie na planecie i jej potrzebach – to nie tylko hasła, ale konkretne działania, których coraz bardziej wymagają współcześni konsumenci i konsumentki. Pokazują to badania wykonane na zlecenie L’Oréal przez ośrodek Kantar: w ciągu ostatnich 10 lat zainteresowanie kwestią zrównoważonego rozwoju wzrosło o 84%.