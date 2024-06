Jest to działalność absolutnie legalna. Dostawy żywności nie zostały uwzględnione w żadnych z dotychczasowych 14 pakietów sankcji.

Teraz Bonduelle wystąpiło do Rospatentu, Federalnych Służb ds. Własności Intelektualnej o zarejestrowanie nowego logo. Ma to być również Bonduelle, tyle, że pisane cyrylicą. Wprawdzie taki znak towarowy był już zarejestrowany w Rosji w 2003 roku i Francuzi mieli do niego prawo do 2031 roku włącznie, ale teraz liternictwo zostało zmodyfikowane — informuje brytyjski „Shopper News”.

Bonduelle obiecało Ukrainie pieniądze z rosyjskich zysków. Na razie nic nie wypłacili

Bonduelle początkowo nie miała jasnej strategii dotyczącej rynku rosyjskiego. Ubolewała początkowo, że rosyjska inwazja odcięła dostawy surowca z Ukrainy, obiecywała, że zyski z rosyjskich operacji zostaną przekazane na wsparcie Ukraińców.

— Nie powinno się zarabiać w czasach takiego konfliktu — mówił w 2023 roku prezes Bonduelle, Christophe Bonduelle. Poinformował w 2023 roku, że rada nadzorcza zdecydowała o przeznaczeniu zysku za 2021/2022 rok finansowy na odbudowę Ukrainy. I rzeczywiście na ten cel zostało odpisane 1,2 mld euro. Ale już za rok 2022/2023 takiego odpisu nie było. I Kijów tych pieniędzy, jak na razie, nie zobaczył. — Sytuacja w Ukrainie nie jest stabilna. Zainwestujemy te pieniądze, wówczas, kiedy pozwolą na to warunki — tłumaczył Xavier Unkovic, dyrektor generalny Bonduelle.