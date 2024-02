Brytyjska marka pozbywa się martwego lwa z logo. Ma być mniej biblijne

Jednak klasyczna puszka Lyle's Golden Syrup pozostanie niezmieniona, zachowując ponad 150-letni projekt opakowania. Firma stwierdziła, że zmiana ma na celu odświeżenie swojej atrakcyjności dla współczesnych kupujących. Oryginalne logo, które zawiera biblijny cytat „z mocnej słodyczy wyszła”, jest najstarszym niezmienionym opakowaniem marki na świecie, które wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa i pozostało niemal identyczne od 1888 roku – informuje BBC.

Logo Lyle's Golden Syrup ma być nowocześniejsze

Dobrze znane puszki Lyle w stylu wiktoriańskim zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek przez szkockiego biznesmena Abrama Lyle'a ponad 150 lat temu, w tym samym roku, w którym powstała pierwsza kolej elektryczna. Jak wynika ze strony internetowej firmy, Lyle miał zdecydowane poglądy religijne, dlatego logo przedstawia historię Samsona ze Starego Testamentu, w której Samson zabił atakującego lwa, a później zauważył, że rój pszczół zalągł się w padlinie i tam pszczoły wyprodukowały miód. Później Samson zamienił to w zagadkę dla Filistynów: „Z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz”. Druga połowa cytatu została wykorzystana w oryginalnej marce Lyle’s Golden Syrup – informuje BBC.

Wdrażanie nowego projektu opakowania – złotej ilustracji przedstawiającej głowę lwa – rozpocznie się w lutym i będzie kontynuowane przez cały 2024 rok w pełnowymiarowych butelkach, butelkach śniadaniowych, polewach deserowych i porcjach złotego syropu – poinformowała firma Lyle's Golden Syrup.

Dyrektor marki firmy James Whiteley powiedział, że firma musi pokazać konsumentom, że idzie z duchem czasu i wychodzi naprzeciw ich bieżącym potrzebom. „Nasz świeży, nowoczesny design przenosi Lyle’s w współczesność, odwołując się do codziennego brytyjskiego gospodarstwa domowego, a jednocześnie zachowując nostalgiczny i autentyczny charakter Lyle’a” – powiedział.