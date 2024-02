Rozwijamy kategorie premium i ultra-premium

Three Cents jest dla rynku zupełnie nowe i wyjątkowe – to rzadki przykład marki stworzonej przez profesjonalistów, tutaj czterech barmanów – właśnie dla takich samym profesjonalistów. To innowacyjne, wysokiej jakości, unikalnie zaprojektowane miksery. Co jest kluczowe w przepisach barmanów, produkty te powstają wyłącznie, przy użyciu naturalnych składników, bez konserwantów i sztucznych barwników. Smaki i aromaty Three Cents pochodzą z wysokiej jakości ziół i owoców. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ta pochodząca z Grecji marka opanowała do perfekcji sztukę karbonizacji. Firma gazuje napoje pod bardzo wysokim ciśnieniem, aby zapewnić długotrwałe nasycenie dwutlenkiem węgla. Jak wspomniałam, jest to bardzo ważne dla barmanów i receptur koktajli, w których obfite bąbelki utrzymują się do ostatniego łyka, wzmacniając smak i sprawiając, że doznania konsumentów są wyjątkowe.

Warty zauważenia jest także aspekt zrównoważonego rozwoju: produkt sprzedawany jest w szklanych butelkach, a w transporcie wykorzystywane są opakowania kartonowe, aby uniknąć stosowania folii termokurczliwej. To również pokazuje, jak wysoko na agendzie Three Cents są wszelkie wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jakie są plany biznesowe Coca-Cola HBC w Polsce związane z Three Cents?

Jako Coca-Cola HBC zakupiliśmy tę markę w 2022 r. i starannie, krok po kroku, wprowadzamy ją na naszych rynkach. W Polsce startujemy z nią właśnie teraz i rozpoczynamy tę innowacyjną podróż z jasną wizją sukcesu. Naszym celem jest wprowadzenie jej do topowych lokali, koktajl barów, hoteli i restauracji ultra-premium w polskich miastach, zaczynając od Warszawy i Krakowa. Potem przyjdzie czas na ekspansję w kolejnych lokalizacjach, koncentrując się na najbardziej opiniotwórczych miejscach z segmentu HoReCa.

Mamy również ambitne plany marketingowe, które skupiają się na budowaniu i rozwijaniu społeczności barmańskiej. Chcemy wykorzystać obecne trendy, opierając naszą strategię na marketingu 360, od promocji koktajli, przez różne wydarzenia branżowe, po programy angażujące barmanów i konsumentów. Tak więc z radością rozpoczynamy ten ekscytujący czas, w którym będziemy zapoznawać naszych klientów, konsumentów i całe otoczenie HoReCa z tym nowym, wyjątkowym, jakościowym produktem.