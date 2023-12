Polacy zmarnują mniej żywności w święta? Tradycja w odwrocie

Najczęściej planujemy wydać maksymalnie 300–500 złotych – potwierdza to jeden na trzech badanych. Jednocześnie ograniczymy zakupy spożywcze (34 proc.) i będziemy sięgać po przecenione produkty (26 proc.). Tylko 2 proc. z nas planuje kupić więcej jedzenia niż przed rokiem. Okazuje się, że ze względu na nowe podejście tradycyjne potrawy mogą „dostać kosza”. Połowa z nas nie przygotuje 12 potraw wigilijnych. Najchętniej zrezygnujemy z galarety wieprzowej (26 proc.), karpia (22 proc.), ryby po grecku (22 proc.), kompotu z suszu (22 proc.) oraz z pasztetu (22 proc.).

Badanie pokazuje, że wyrzucamy jedzenie, ponieważ przygotowujemy go za dużo. Ze wszystkich świątecznych potraw najczęściej marnujemy sałatkę jarzynową. Aż 68 proc. z nas przyznało, że nigdy nie przerabiało jej na nowe danie. Co jeszcze wyrzucamy? W kategorii produktów na pierwszym miejscu znajdują się dodatki do dań głównych, np. ziemniaki i makaron (54 proc.). Lekką ręką pozbywamy się także warzyw (40 proc.) i pieczywa (33 proc.). Najrzadziej w koszu lądują mięso (17 proc.) i słodycze (13 proc.).

Jak mniej marnować?

– Jeśli znamy przyczyny marnowania jedzenia w czasie świąt, to możemy sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, które nie tylko pozwolą zaoszczędzić, ale także pomogą zmniejszyć skalę tego problemu. Przyda się zasada 4P: planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się – podpowiada Too Good To Go.

I przekonuje, że nawet małe działania mają olbrzymi wpływ na zmniejszenie skali marnowanego jedzenia. – Dlatego nieustannie edukujemy, a jednocześnie zachęcamy do odpowiedniego planowania i kreatywnego wykorzystywania resztek, nie tylko w czasie świąt – mówi Anna Kurnatowska, country director Too Good To Go.

Podpowiada kilka kroków, które pomogą ograniczyć skalę marnotrawienia żywności i kwoty wydawane na jej zakup. 1. Przygotuj listę zakupów: kupuj tylko to, co niezbędne. 2. Efektywnie wykorzystuj zapasy: sprawdź składniki, które masz w domu. 3. Odpowiednie przechowywanie: wydłuż w ten sposób czas przydatności do spożycia. 4. Prawidłowo interpretuj daty przydatności do spożycia: wiele produktów spożywczych jest „często dobre dłużej”. Wykorzystaj swoje zmysły – popatrz, powąchaj i posmakuj, zanim wyrzucisz. 5. Kreatywnie wykorzystuj resztki: przygotowuj z nich nowe potrawy. 6. Kontroluj wielkość porcji: gotuj w ilościach dostosowanych do liczby gości. 7. Priorytet świeżych produktów: sięgaj w pierwszej kolejności po owoce i warzywa. 8. Zamrażanie: wiele potraw można zamrozić i cieszyć się nimi nawet trzy miesiące później. 9. Podziel się: z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami lub zanieś odpowiednio opisane jedzenie do jadłodzielni.

Wielki problem

Skala marnowania żywności jest ogromna. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. To aż 1/3 produkcji żywności na Ziemi. Wedle szacunków w Polsce marnuje się co roku blisko 5 mln ton żywności. Oznacza to, że w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kg żywności.