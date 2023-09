Mleczarze Polski i Ukrainy chcą handlu bez ograniczeń politycznych

Podczas Międzynarodowego Forum Współpracy Mleczarskiej, które odbywa się w Białymstoku w dniach 20–21 września stowarzyszenia mleczarskie Ukrainy i Polski wezwały swoje rządy do podjęcia rzeczowego dialogu i działań na rzecz rozwoju sektora rolnego szczególnie mleczarstwa, (zamiast publicznej kłótni i straszenia ograniczeniami –v red). Pod apelem podpisały się cztery stowarzyszenia mleczarskie Polski i Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy.

"Wzywamy administrację rządową Polski i Ukrainy do wspierania naszych wysiłków na rzecz tworzenia dobrych relacji i współpracy przy wszystkich zawirowaniach politycznych. Oczekujemy konstruktywnego dialogu i zrozumienia, że ​​tylko wspólne działania oparte na obustronnym zrozumieniu i szacunku pozwolą nam na budowanie owocnych relacji w biznesie i handlu. A to przyczyni się do lepszego funkcjonowania polskiego i ukraińskiego rolnictwa oraz przetwórstwa mleka” – cytuje komunikat mleczarzy agencja Unian.

Branża mleczarska obu krajów deklaruje gotowość wsparcia działań rządów Ukrainy i Polski zmierzających do przystąpienia (Ukrainy – red.) do Unii Europejskiej na warunkach przyczyniających się do stworzenia nowoczesnego sektora mleczarskiego na Ukrainie oraz z uwzględnieniem, że interes polskich producentów i przetwórców mleka zostanie wzięty pod uwagę.

Jeden z sygnatariuszy apelu, dyrektor wykonawczy Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy, Arsen Didur, powiedział, że stowarzyszenia mleczarskie Ukrainy i Polski opowiadają się za utworzeniem silnych sektorów mleczarskich po obu stronach granicy.