Producentów czekolady czekają trudne czasy. Mocno drożeje nie tylko kakao

Branża odnotowała ogromne zyski w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ popyt na czekoladę utrzymywał się pomimo podwyżek cen, ale najnowsze dane wskazują, że ten trend może się załamać – pisze Reuters. Ceny kakao osiągnęły najwyższy poziom od 46 lat, a ceny cukru zbliżają się do poziomów najwyższy od ponad dekady.

Konsumenci w Europie i Ameryce Północnej odczuli wzrost cen o około 20 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat i zaczynają ograniczać ilość kupowanej czekolady, wynika z danych zebranych dla agencji Reuters przez firmę badawczą Nielsen. Konsumenci „robią zakupy, mając nadzieję na znalezienie okazji”, powiedział w zeszłym miesiącu dyrektor generalny Mondelez, Dirk Van de Put. Producent Cadbury, Mondelez, spodziewa się, że inflacja na rynku kakao i cukru będzie się utrzymywać.

„Szczególnie wzrost cen cukru i kakao jest istotny” - przyznał w lipcu dyrektor finansowy Mondelez, Luca Zaramella. „Mówimy o najprawdopodobniej 30-procentowym (wzroście), jeśli spojrzymy na ostatnie 12 miesięcy, a nawet więcej, szczególnie w przypadku kakao” - dodał. Analitycy stwierdzili jednak, że po ponad dwóch latach wyższych cen detaliści starają się ograniczyć podwyżki do minimum, co prowadzi do wycofują się, co prowadzi do bitwy, która zagraża marżom i rentowności producentów czekolady.