Materiał przygotowany we współpracy z firmą Mastercard

Polacy nie boją się innowacji w płatnościach – w tej dziedzinie wyznaczamy kierunek. Wprowadzenie na polski rynek w ostatnich latach nowoczesnych rozwiązań, takich jak płatności biometryczne, zakupy online jednym kliknięciem czy w pełni autonomiczne sklepy, jest tego najlepszym dowodem. Cyfrowe płatności to nasza mocna strona – jednocześnie jest to jeden z kluczowych obszarów, na których możemy budować pozycję Polski jako lidera na arenie międzynarodowej – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna Mastercard Europe w Polsce.

Polacy preferują bezgotówkowe formy płatności

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec I kwartału 2025 roku w portfelach Polaków było 46,5 mln kart płatniczych. Zdecydowana większość z nich to karty debetowe, czyli karty wydawane do obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Na koniec marca 2025 roku Polacy mieli ich 39,6 mln, co stanowi 85,1 proc. ogółu wszystkich kart. Drugą pod względem liczebności kategorią są karty kredytowe, których mamy 5,2 mln (co stanowi 11,1 proc. ogółu). W sumie w analizowanym okresie przeprowadzono 2,6 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 315,6 mld zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 123,4 zł.

Polacy chcą poznawać cyfrowe płatności

Chcemy korzystać z wielu różnych narzędzi płatniczych. Polskim konsumentom zależy przede wszystkim na możliwości swobodnego wyboru metody płatności, gwarancji wygody i bezpieczeństwa podczas zakupów online i offline oraz na dostępie do innowacyjnych rozwiązań.

Z raportu „Polskie płatności: liczy się możliwość wyboru” („Paid in Poland: A story of choice”) opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Mastercard wynika, że dziś w sklepach stacjonarnych dla 45 proc. ankietowanych jedną z ulubionych metod jest portfel mobilny, a prawie co czwarty badany (22 proc.) preferuje płatność zegarkiem lub opaską. Na znaczeniu zyskują m.in. płatności biometryczne, z których 13 proc. badanych miało okazję już skorzystać, a 21 proc. chce je wypróbować.

Polski rynek płatności od lat wyróżnia się wysokim poziomem adopcji technologii. To m.in. w naszym kraju karty zbliżeniowe zyskały wyjątkowo szybką popularność, a dziś analogiczny proces widzimy w obszarze płatności mobilnych i usług online.

Z raportu Mastercard wynika też, że kluczowym czynnikiem dla konsumentów jest możliwość decydowania o tym, jak zapłacą. Rośnie popularność rozwiązań, które pozwalają klientom na większą samodzielność w sklepach fizycznych – od aplikacji, które umożliwiają samodzielne skanowanie produktów i płacenie za zakupy w kasie, aż po sklepy autonomiczne, w których, według deklaracji, przynajmniej raz zakupy zrobiło 40 proc. respondentów.

To dowód, że rynek płatniczy w Polsce nie tylko wyznacza trendy globalne, ale także wpisuje się w prokonsumencką filozofię: płać tak, jak chcesz, i tam, gdzie chcesz.

Foto: Mat. prasowe

Zakupy w internecie coraz szybsze, ale i bezpieczne

Płatności online dokonywane kartami są nie tylko wygodne i szybkie, ale również bezpieczne. Podstawą takich usług, jak cyfrowe portfele oraz Click to Pay, jest tokenizacja, czyli proces zastępowania danych karty płatniczej unikalnym identyfikatorem. Dzięki temu informacje o karcie nigdy nie są udostępniane, co ogranicza ryzyko nadużyć.

Badania Mastercard pokazują, że Polacy dostrzegają korzyści stokenizowanych płatności – 60 proc. wskazuje je jako najszybszą, a 19 proc. jako najwygodniejszą metodę płatności.

Jak podkreśla Marta Życińska, dyrektorka generalna Mastercard Europe w Polsce: – Podczas zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie liczy się przede wszystkim możliwość wyboru metody płatności, ale także bezpieczeństwo i innowacyjność rozwiązań.

Nic więc dziwnego, że płatności bezgotówkowe w Polsce przechodzą dynamiczną transformację, a cyfrowe portfele i usługi typu Click to Pay stają się symbolem wygody, szybkości i bezpieczeństwa.

Już dziś połowa z nas korzysta ze stokenizowanych płatności online, a odsetek ten jest znacznie wyższy wśród osób młodych (18–29 lat). Jednocześnie już około 20 proc. ankietowanych w wieku 50+ również korzysta z tego typu płatności.

Coraz większe znaczenie zyskują też aplikacje mobilne – sześciu na dziesięciu ankietowanych realizuje za ich pośrednictwem nawet co piąte zamówienie internetowe.

W praktyce oznacza to, że e-commerce płynnie przeistacza się w m-commerce, a smartfon staje się domyślnym narzędziem zakupów i płatności.

Równocześnie widać, że dalsza edukacja cyfrowa i finansowa klientów jest niezbędna. Połowa badanych przyznała, że chętniej korzystałaby z tokenizacji po uzyskaniu dodatkowej wiedzy o jej bezpieczeństwie.

– Polska jest w czołówce innowacji, ale w świecie z rosnącą rolą AI bezpieczeństwo staje się kluczowe. Udoskonalenia wygody nigdy nie mogą odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Edukacja konsumentów i współpraca z zaufanymi partnerami to podstawa zrównoważonego rozwoju – mówi Małgorzata Domagała, VP, dyrektorka ds. produktów i rozwiązań Mastercard na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

Sektor bankowy i fintechy mają więc do odegrania również rolę edukatorów – po to, aby nie tylko wdrażać, ale i tłumaczyć technologie oraz pokazywać, w jaki sposób bezpiecznie z nich korzystać.

Celem Mastercard jest, aby do 2030 roku wszystkie transakcje e-commerce w Europie były stokenizowane. A jednym z narzędzi wspierających realizację tego planu jest Click to Pay. Rozwiązanie to przypomina doświadczenie płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych – jest proste, szybkie i intuicyjne. Eliminuje konieczność ręcznego wpisywania danych karty płatniczej – wystarczy wprowadzić je raz, a kolejne zakupy mogą odbyć się za pomocą jednego kliknięcia.

Z perspektywy sprzedawców to nie tylko większa satysfakcja klientów, lecz także mniej odrzuconych transakcji i niższe ryzyko oszustw. Według Juniper Research straty sprzedawców z powodu nadużyć w e-commerce mogą przekroczyć 91 mld dol. do 2028 roku, a tokenizacja pozwala drastycznie ograniczyć te kwoty.

Widać wyraźnie, że transformacja płatności cyfrowych w Polsce wpisuje się w światowy trend przenoszenia doświadczenia płatności zbliżeniowych do internetu. Cyfrowe portfele, tokenizacja i Click to Pay sprawiają, że zakupy stają się bardziej płynne, szybkie, a jednocześnie bezpieczne.

Polska dzięki swojej otwartości na innowacje ma szansę stać się jednym z liderów tego procesu w Europie. W perspektywie najbliższych lat kluczowe będą dwa elementy: edukacja konsumentów o bezpieczeństwie oraz sprawna współpraca sektora finansowego z państwem i biznesem.

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Mastercard