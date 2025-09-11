Dzięki własnym zakładom recyklingowym w Europie i Azji Cedo przetwarza rocznie ponad 160 tys. t zużytych folii plastikowych. Powstały z nich surowiec trafia z powrotem do produkcji, ograniczając emisje i zużycie pierwotnych tworzyw. „Nasza strategia opiera się na integracji recyklingu z produkcją. To daje nam kontrolę nad jakością, kosztami i wpływem środowiskowym” – mówi Thierry Navarre, CEO Grupy Cedo.

W 2024 roku firma zrealizowała dwie kluczowe akwizycje. Przejęcie Vinatic, zakładu recyklingu w Wietnamie, umożliwiło rozwój lokalnej gospodarki cyrkularnej w Azji. Z kolei zakup Plasta Group wzmocnił pozycję Cedo na rynku europejskim i znacząco zwiększył moce przerobowe firmy. „Dzięki integracji z Vinatic i Plastą możemy lokalnie przetwarzać odpady i ograniczać ślad węglowy w całym łańcuchu produkcyjnym” – dodaje Navarre.

Ambicje klimatyczne firmy sięgają dalej. Cedo zredukowało emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 aż o 98 proc. względem 2019 roku. Wszystkie zakłady działają dziś w 100 proc. na energii odnawialnej. Firma zakończyła też analizę emisji w łańcuchu dostaw (zakres 3) i przygotowuje się do walidacji celów klimatycznych w ramach inicjatywy Science Based Targets.

Działania firmy zostały docenione – w 2024 roku. Cedo otrzymało srebrny medal EcoVadis, trafiając do 15 proc. najlepiej ocenianych firm na świecie pod względem zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Podstawą działań ESG jest strategia Grow with Purpose, oparta na trzech filarach: ludzie, planeta, produkty. Cedo inwestuje m.in. w rozwój pracowników, bezpieczeństwo, innowacje opakowaniowe i logistykę niskoemisyjną. Już dziś ponad 80 proc. opakowań zawiera materiały z recyklingu, a 62 proc. używanego polietylenu pochodzi z surowców wtórnych.

„Wierzymy, że zrównoważony rozwój to nie bariera, ale przewaga konkurencyjna. Nasz model pozwala łączyć jakość i odpowiedzialność” – podsumowuje Navarre.

Cedo pokazuje, że w wymagającej branży tworzyw elastycznych można skutecznie łączyć efektywność biznesową z realną troską o środowisko. ©℗

