Promowanie banderyzmu, jako ideologii stanowiącej uzasadnienie zbrodniczych mordów dokonanych na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, miałoby zostać zakazane na terenie Polski. Zakładający taki zakaz projekt ustawy złożył do marszałka sejmu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazał na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, projekt ten przewiduje zmianę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego. Efektem tych zmian miałby być zaś „zakaz propagowania symboli banderowskich w naszym kraju”.

Banderyzm. Zakaz propagowania symboli ukraińskiego nacjonalizmu, odpowiedzialnego za rzeź wołyńską

– Banderyzm był ideologią, która stanowiła uzasadnienie do ludobójstwa wołyńskiego, a więc do ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Uważamy, że banderyzm, symbole banderowskie nie powinny być propagowane – przekazał podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak.

To nie jedyny projekt w tej sprawie, jaki został wniesiony do Sejmu. Wraz z ustawą, jak wskazuje Błaszczak, do marszałka Szymona Hołowni trafił projekt uchwały Sejmu w sprawie przywrócenia finansowania budowy muzeum poświęconego ofiarom rzezi wołyńskiej. Błaszczak zaznaczył, że zwrócił się także do marszałka o szybkie, bo już na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu, rozpatrzenie i omówienie projektu ustawy.

Do kwestii ludobójstwa wołyńskiego oraz jego upamiętnienia odnosił się ostatnio m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na Prezydenta RP dr Karol Nawrocki.