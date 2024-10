TSUE: kobietom z Afganistanu można automatycznie udzielać azylu

Dwie kobiety będące obywatelkami afgańskimi zakwestionowały przed austriackim sądem administracyjnym odmowę przyznania im przez władze austriackie statusu uchodźcy. Argumentowały, że sytuacja kobiet pod rządami nowego reżimu talibów w Afganistanie sama w sobie uzasadnia przyznanie tego statusu.

Jak reżim talibów dyskryminuje kobiety w Afganistanie

Także austriacki sąd przyznał, że powrót do władzy tego reżimu w 2021 r. ma poważne konsekwencje dla praw podstawowych kobiet. Są one dyskryminowane poprzez pozbawienie ich wszelkiej ochrony prawnej przed przemocą ze względu na płeć, przemocą domową i przymusowymi małżeństwami, poprzez zobowiązanie ich do pełnego zakrywania ciała i twarzy, ograniczenie im dostępu do opieki zdrowotnej, swobody przemieszczania się, zakazanie im prowadzenia działalności zawodowej lub ograniczanie jej prowadzenia, zakazanie im dostępu do edukacji i wykluczenie ich z życia politycznego.

Według sądu, kobiety posiadające obywatelstwo afgańskie mogą być narażone w Afganistanie na akty prześladowania ze względu na płeć, więc należą do „szczególnej grupy społecznej” w rozumieniu unijnej dyrektywy 2011/951 w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

Ten sam sąd nabrał jednak wątpliwości, czy te środki dyskryminujące, rozpatrywane łącznie, mogą zostać zakwalifikowane jako akty prześladowania, które mogą uzasadniać uznanie statusu uchodźcy w stosunku do Afganek. Zastanawiał się też, czy urząd do który rozpatruje wnioski o azyl, ma obowiązek uwzględnić czynniki inne niż obywatelstwo i płeć. Takie pytania sąd austriacki przesłał do Trybunału Sprawiedliwości.