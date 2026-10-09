Licznik BMW tuż przed wypadkiem wskazywał prędkość 271 km/h - wynika z nagrania opublikowanego przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie.
Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę w okolicy Kobylanki (pow. stargardzki). Jak zauważa portal brd24.pl, to tragedia podobna do tej, którą w 2023 r. spowodował Sebastian M.
Na drodze ekspresowej S10 kierowca BMW z olbrzymią prędkością uderzył w osobową Toyotę, którą podróżowało starsze małżeństwo. W wyniku uderzenia kierowca samochodu, w który wjechało rozpędzone BMW zginął na miejscu, a pasażerka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
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Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera BMW, który miał nakłaniać kierowcę, aby ten jechał szybciej. Ostatnia zarejestrowana prędkość wynosiła ponad 270 km/h. Pasażer został na miejscu wypadku, a kierowca zbiegł. Po niecałej godzinie przez bliską osobę został przywieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
Prokuratura zdecydowała postawić zarzuty spowodowania wypadku zarówno kierowcy BMW, jak i pasażerowi, który z nim podróżował. Śledczy uznali, że doprowadzili do wypadku działając wspólnie i w porozumieniu. – Państwo nie słyszą tego na ujawnionym filmie, ale oglądaliśmy to nagranie z głosem i słychać na nim, jak pasażer nakłania i prowokuje kierowcę do rozpędzania BMW. Mówi: "Szybciej! Jeszcze szybciej!”. Zatem, gdyby nie pasażer, to być może do tego wszystkiego by nie doszło – powiedziała cytowana przez brd24.pl prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
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Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. – Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych – przekazała w piątek prok. Julia Szozda.
W chwili wypadku kierowca był trzeźwy, natomiast pasażer BMW znajdował się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone testy nie wykazały obecności środków odurzających u żadnego z mężczyzn. Obaj odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do zarzucanego im czynu.
Obu mężczyznom grozi do 20 lat więzienia.
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