Śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze prowadzi od marca 2023 r. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

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„W toku tego śledztwa uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego” – przekazała w czwartek w komunikacie rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Marcin Zawiła z KO bez immunitetu? Prokuratura wnioskuje do Marszałka Senatu

Aby prokurator mógł postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty w tym śledztwie, Senat musi się zgodzić na uchylenie mu immunitetu. W czwartek Prokurator Generalny przekazał marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wniosek o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie Zawiły do odpowiedzialności karnej.

Nieprawidłowości, których zdaniem prokuratury miał się dopuścić były prezydent Jeleniej Góry, miały miejsce w okresie od 30 listopada 2016 r. do 17 lipca 2018 r. Zawiła miał, według śledczych, niedopełnić obowiązków i przekroczyć uprawnienia, wyrażając pisemną zgodę na przydział lokalu mieszkalnego konkretnym osobom, pomimo tego że „obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie przewidywały możliwości podjęcia takiej decyzji z pominięciem trybu ofertowego”.

Lokal ten, według prokuratury, pierwotnie był przeznaczony do sprzedaży na wolnym rynku. Najemcy, na których „zgodził się” Zawiła, wyremontowali lokal na własny koszt, zawarli z miastem umowę najmu, a finalnie kupili to mieszkanie z zastosowaniem bonifikaty. „W następstwie czego miasto Jelenia Góra zbyło lokal na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 proc.., czym działał (były prezydent Jeleniej Góry – przyp. PAP) na szkodę interesu publicznego” – podała prokuratura. Według śledczych Zawiła „działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby”.

Wrocławskie śledztwo objęło pięcioro urzędników jeleniogórskiego magistratu oraz trzy inne osoby. W październiku 2025 r. skierowano przeciwko nim akt oskarżenia. Sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.