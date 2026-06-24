Dziś w warszawskiej prokuraturze stawił się na przesłuchanie dr Emil Jędrzejewski, chirurg i były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie. Odbyło się ono o godz. 12:00, a o jego przebiegu informował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Skiba.

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„Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy, zwłaszcza po wczorajszym dniu, po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia, od czasów sprawy łódzkich łowców skór” – powiedział prok. Skiba.

Przesłuchanie lekarza ws. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie

Jak poinformował prok. Skiba, świadek „przedłożył do protokołu notatkę, zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych – chodzi tutaj o dwie osoby – wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych osób”. Jedno z nazwisk, wskazanych przez dr Jędrzejewskiego, było już prokuraturze znane.

Następnie prokuratorzy zadali świadkowi szereg kilkunastu pytań.

„Świadek każde z pytań skwitował milczeniem” – stwierdził prok. Skiba, dodając, że adnotacja o treści „świadek milczy” znalazła się w protokole przesłuchania w miejscu na odpowiedzi świadka. Miało to związek z wcześniejszą deklaracją dr Jędrzejewskiego, iż będzie on odpowiadać na pytania prokuratorów jedynie w obecności pełnomocnika – którego nie zdążył jeszcze ustanowić.

Prokuratorzy planowali także zatrzymać telefon dr Jędrzejewskiego, na którym znajdować miały się wiadomości alarmujące o stanie nieprawidłowości w Szpitalu, które lekarz wysyłał m.in. do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Byliśmy przygotowani na procesowe zatrzymanie tego telefonu, jak również jego zabezpieczenie. Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, m.in. wiadomości” – powiedział prok. Skiba.

W związku z tym przesłuchanie zakończyło się wyznaczeniem nowego terminu – poniedziałku 29 czerwca o godz. 9:00. Dr Jędrzejewski został zobowiązany do stawienia się wówczas w prokuraturze z właściwym telefonem oraz wraz z pełnomocnikiem.

Prok. Skiba: 32 sprawy w warszawskich prokuraturach dotyczące Szpitala Południowego

Jak stwierdził prok. Skiba, od kilku dni trwała w Prokuraturze Okręgowej analiza wszelkich spraw, prowadzonych w prokuraturach okręgu warszawskiego, które dotyczyły Szpitala.

„Od 1 stycznia 2023 roku do dnia dzisiejszego zarejestrowane zostały w sumie 32 postępowania, dotyczące przestępstw, do których miało dojść na terenie Szpitala Południowego. To są nie tylko kwestie zaniedbań, które mogły skutkować śmiercią. Są to również kwestie dotyczące przywłaszczeń mienia, naruszenia nietykalności cielesnej lekarza, pielęgniarki, [a także – przyp. red.] znieważenia, gróźb, przywłaszczenia mienia, kradzieży” – przekazał.

Spośród nich 12 dotyczyło zdarzeń, „które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego”.