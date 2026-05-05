Wojciech K. na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Z wnioskiem o uchylenie immunitetu do polskiego Sejmu wystąpiła europejska prokurator generalna. To element śledztwa prowadzonego przez katowicki oddział Prokuratury Europejskiej (EPPO) w sprawie finansowanego przez UE przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Postępowanie dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną. W grudniu ubiegłego roku funkcjonariusze CBA, na wniosek EPPO, zatrzymali cztery osoby: trzech przedsiębiorców oraz dyrektora do spraw inwestycji Tramwajów Śląskich. Miał on przekazywać poufne informacje preferowanej firmie, w celu zapewnienia jej wygrania kontraktu. Nadal przebywa on w areszcie tymczasowym.
– Zebrane dotychczas dowody wskazują, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac. Dzięki dochodzeniu EPPO udało się zapobiec dalszym przestępstwom, a przetarg został unieważniony. Z dowodów wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi do Parlamentu Europejskiego – informuje EPPO.
Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, chodzi o Wojciecha K., posła na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
– W ciągu ostatnich kilku tygodni Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura w Katowicach przeprowadziło przeszukania w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła. Zatrzymano sześć osób i postawiono im zarzuty przestępstw korupcyjnych. Na razie nie będą podawane do wiadomości publicznej żadne dalsze szczegóły, aby nie zagrozić wynikowi toczącego się postępowania – czytamy w komunikacie.
