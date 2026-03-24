Rada Ministrów przyjęła nowelizację kodeksu postępowania karnego, która doprecyzowuje procedury związane ze stosowaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania i dostosowuje przepisy do prawa unijnego. W pierwszej kolejności chodzi o zasady regulujące przesłuchanie osoby, objętej wnioskiem o wydanie w ramach ENA. Dziś, zgodnie z art. 607k § 5 kodeksu postępowania karnego, jeżeli jednocześnie z wydaniem ENA państwo członkowskie UE zwróciło się do polskiego sądu o dokonanie przesłuchania osoby ściganej, to osobę taką należy przesłuchać przed rozpoznaniem nakazu. Przesłuchanie odbywa się w obecności osoby wskazanej w nakazie.

Sąd zdecyduje o formie przesłuchania

Jednak rozporządzenie nr 2023/2844 w sprawie cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych o charakterze transgranicznym oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych o charakterze transgranicznym z 13 grudnia 2023 r. wprowadziło przesłuchanie w drodze wideokonferencji.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 607k § 5 k.p.k., jeszcze przed rozpoznaniem ENA, sąd stosownie do okoliczności będzie albo wyrażał zgodę na przesłuchanie albo na czasowe przekazanie takiej osoby celem jej przesłuchania w państwie, które wydało wniosek. Przy czym nie oznacza to wcale, że jeśli sąd nie zgodzi się na przesłuchanie online, to od razu będzie musiał zgodzić się na czasowe przekazanie. W takim wypadku, zgodnie z proj. art. 607k § 6 k.p.k., sąd dokona przesłuchania na warunkach ustalonych z organem, który wydał ENA. W przypadku zaś zgody na czasowe przekazanie, sąd w pisemnym porozumieniu z organem, który wydał ten nakaz, będzie ustalał warunki czasowego przekazania – w tym termin powrotnego przekazania umożliwiający wzięcie przez tę osobę udziału w czynnościach jej dotyczących w postępowaniu w przedmiocie przekazania.

Nie tylko Polak będzie mógł zdecydować o odbywaniu kary w polskim więzieniu

Przyjęta przez rząd nowelizacja zmienia też zasady odbywania kary pozbawienia wolności lub wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych w następstwie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obecnie, zgodnie z art. 607t k.p.k., jeżeli ENA został wydany w celu ścigania osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta u nas z prawa azylu, to przekazanie może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie odesłana do Polski po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania europejskiego nakazu, jeśli osoba ta wyraża na to zgodę. Po zmianie z tej gwarancji będą mogli korzystać nie tylko obywatele i azylanci, ale także osoby, które mają miejsce zamieszkania lub stale przebywają na terytorium RP.