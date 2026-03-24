Nie tylko Polak będzie mógł zdecydować o odbywaniu kary w polskim więzieniu

Rada Ministrów przyjęła nowelizację kodeksu postępowania karnego, która doprecyzowuje procedury związane ze stosowaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Rada Ministrów przyjęła nowelizację kodeksu postępowania karnego, która doprecyzowuje procedury związane ze stosowaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania i dostosowuje przepisy do prawa unijnego. W pierwszej kolejności chodzi o zasady regulujące przesłuchanie osoby, objętej wnioskiem o wydanie w ramach ENA. Dziś, zgodnie z art. 607k § 5 kodeksu postępowania karnego, jeżeli jednocześnie z wydaniem ENA państwo członkowskie UE zwróciło się do polskiego sądu o dokonanie przesłuchania osoby ściganej, to osobę taką należy przesłuchać przed rozpoznaniem nakazu. Przesłuchanie odbywa się w obecności osoby wskazanej w nakazie.
Jednak rozporządzenie nr 2023/2844 w sprawie cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych o charakterze transgranicznym oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych o charakterze transgranicznym z 13 grudnia 2023 r. wprowadziło przesłuchanie w drodze wideokonferencji.
Czytaj więcej
Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 607k § 5 k.p.k., jeszcze przed rozpoznaniem ENA, sąd stosownie do okoliczności będzie albo wyrażał zgodę na przesłuchanie albo na czasowe przekazanie takiej osoby celem jej przesłuchania w państwie, które wydało wniosek. Przy czym nie oznacza to wcale, że jeśli sąd nie zgodzi się na przesłuchanie online, to od razu będzie musiał zgodzić się na czasowe przekazanie. W takim wypadku, zgodnie z proj. art. 607k § 6 k.p.k., sąd dokona przesłuchania na warunkach ustalonych z organem, który wydał ENA. W przypadku zaś zgody na czasowe przekazanie, sąd w pisemnym porozumieniu z organem, który wydał ten nakaz, będzie ustalał warunki czasowego przekazania – w tym termin powrotnego przekazania umożliwiający wzięcie przez tę osobę udziału w czynnościach jej dotyczących w postępowaniu w przedmiocie przekazania.
Przyjęta przez rząd nowelizacja zmienia też zasady odbywania kary pozbawienia wolności lub wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych w następstwie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obecnie, zgodnie z art. 607t k.p.k., jeżeli ENA został wydany w celu ścigania osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta u nas z prawa azylu, to przekazanie może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie odesłana do Polski po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania europejskiego nakazu, jeśli osoba ta wyraża na to zgodę. Po zmianie z tej gwarancji będą mogli korzystać nie tylko obywatele i azylanci, ale także osoby, które mają miejsce zamieszkania lub stale przebywają na terytorium RP.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas