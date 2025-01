Doradca prezydenta Andrzeja Dudy usłyszał zarzuty prokuratorskie

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokuratur Piotr Antoni Skiba, prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie prowadzi postępowanie przeciwko Alvinowi Gajadhurowi w związku z bezprawnym ujawnieniem wiadomości przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy. Dotyczyły one audytów w Inspektoracie Transportu Drogowego przeprowadzonych po zmianie władzy.

Reklama

Trzy służbowe wiadomości z inspekcji transportu drogowego ujawnione na X

Chodzi o trzy posty na portalu X opublikowane na koncie Alvina Gajadhura 29 lutego 2024 r. i 26 marca 2024 r. Wszystkie zawierały treść maili wysłanych przez ustalonego pracownika GITD, które były wiadomościami wewnętrznymi, przeznaczonymi wyłącznie na użytek służbowy. Zdaniem prokuratury zostały uzyskane w związku z wykonywaną przez Gajadhura pracą głównego inspektora transportu drogowego wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu określonemu w obowiązującej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

- Ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją opisane w art. 266 § 1 kk zagrożone jest karą grzywny, karzą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – wskazał prokurator Skiba.

Alvin Gajdhur: Ust mi nie zamkniecie

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na portalu X skomentował informację prokuratury: "Panie Ministrze Dariuszu Klimczak do momentu, aż nie znikną bałagan i nieprawidłowości w ITD, będę o tym pisał. Jeśli chcecie się wzorować na „dyktaturze”, to możecie mnie za pisanie PRAWDY zamknąć do więzienia, ale ust mi nie zamkniecie. STOP cenzurze!"