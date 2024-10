Sąd zdecydował w sprawie zakonnicy, która szarpała dzieci i straszyła szatanem

Jak informuje lokalny portal faktykaliskie.info, do zdarzeń miało dochodzić w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu. Sprawa wyszła na jaw w połowie listopada 2022 roku, kiedy jeden z rodziców, zawiadomił policję o podejrzeniu znęcania się nad dziećmi przez zakonnicę, uczącą religii.

W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła 59-letniej katechetce naruszenie nietykalności cielesnej szóstki uczniów. Miało dochodzić do tego poprzez szarpanie za ręce, ciągnięcie za przedramię, wbijanie paznokci, szarpanie za ucho a także łapanie i ściskanie za ramię.

Jak wynika z relacji medialnych, kobieta miała też mówić uczniom, że jak rodzice będą pili alkohol, to przyjedzie po nich policja, a oni trafią do domu dziecka, że nawiedzi ich szatan i pójdą do piekła.

Oskarżona katechetka nie przyznawała się do stawianych zarzutów. Groziło jej do 2 lat pozbawienia wolności.