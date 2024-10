Marcin Romanowski bez immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Przeciwnicy decyzji o uchyleniu immunitetu podkreślali, że Romanowski miał za mało czasu, by przygotować się do przedstawienia swoich argumentów. Wnioskowali o przekierowanie raportu z powrotem do Komisji (Zgromadzenie się na to nie zgodziło). Katarzyna Sójka (PiS) stwierdziła, że cała procedura przeciwko Romanowskiemu, więc także wniosek o uchylenie mu immunitetu mogą być nielegalne z powodu orzeczenia SN kwestionującego zmiany personalne w Prokuraturze Krajowej w Polsce dokonane przez rząd Tuska.

Przypomnijmy, że prokurator generalny Adam Bodnar w niedzielę skierował do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Suwerennej Polski Marcinowi Romanowskiemu. Była to reakcja na piątkową decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił zażalenia prokuratury na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztowania Romanowskiego.

Poseł klubu PiS wnioskował o odroczenie wysłuchania, ale Komisja Regulaminowa nie przychyliła się do tego wniosku. Polityk nie stawił się na wtorkowym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, nie wyznaczył swojego reprezentanta. Nie skorzystał także z zaoferowanej mu możliwości zdalnego przestawienia swoich racji, za pośrednictwem połączenia internetowego. Jak twierdził, wyjechał do Polski, aby przygotować się do obrony.

- Pismo Prokuratura Generalnego do Zgromadzenia Parlamentarnego RE nie zostało mi przekazane przez Zgromadzenie. W poniedziałek wieczorem dowiedziałem się, że mam się stawić przed komisją regulaminową — tłumaczył Romanowski Polskiej Agencji Prasowej.